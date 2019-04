Ocse, Italia tra le peggiori in tema di tassazione del lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che, secondo l'indagine Taxing Waves 2019, pubblicata dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, sarebbero in una situazione non rincuorante.è stata infatti definita latra le economie avanzate in tema die riserva un trattamento più penalizzante perfino se si guarda alle famiglie con figli.Il documento evidenzia unasu un lavoratore single, di 0,2 punti lo scorso anno, raggiungendo il 47,9 per cento. Si tratta deltra i 36 Stati dell'(dietro a Belgio e Germania), lo stesso piazzamento del 2017.Sempre in Italia, si legge all'interno delle pagine ad essa dedicate dal report,rappresentanoa fronte della settima media OCSE del 77%. Nonostante poi, in tutte le maggiori economie siano previste agevolazioni alle famiglie con figli,in Italia a unrisulta ilcon un 39,1 per cento nel 2018 a fronte di una media del 26,6 per cento. E in questo caso la la situazione registrata risulta peggiorata di un gradino. Infine,nel nostro Paese corrispondonsempre al di sotto della media dei Paesi membri che si attesta a 9,5 punti.