Ocse, emissioni di titoli di Stato dei Paesi avanzati toccherà gli 11.000 miliardi di dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'ammontare didei Paesi avanzati toccherà gliarrivando ad attestarsi su un nuovo massimo storico.A pronunciarsi in tal senso è l, l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che monitora e confronta le situazioni dei 35 paesi membri con l'obiettivo di favorirne degli indirizzi comuni di libero mercato.Le nuove emissioni registrate nel 2017 avevano riportato il valore più contenuto dal lontano 2008 mentre quelle dell'anno scorso sono fortunatamente aumentate di 600 miliardi. Infineanche se l'incremento più recente è circoscritto a pochi paesi. In primis quello degli Stati Uniti, per i quali, l'incidenza del debito complessivo ha subito una impennata a seguito della crisi globale affrontata nel decennio passato, arrivando dal 49,7% del 2017 al 72,6% del 2018L'ente con sede a Parigi ha anche registrato, nel suo rapporto annuale sul tema, miglioramenti sul differenziale tra aumento dei tassi e crescita economica, che resta positivo in Italia seppur migliorato rispetto al 2007.