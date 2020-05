OCSE, economia in pesante contrazione nel 1° trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, a causa della crisi generata dall'epidemia di Covid-19 e dalle misure di lockdown implementate dai vari governi. Ilregistra unadopo il +0,2% evidenziato nei 4° trimestre del 2019.E' quanto rileva l'Organizzazione per la Cooperazione Economica, secondo cui ladopo il +1,6% precedente.Nel 1° trimestre, la frenata dell'economia è stata generalizzata per quasi tutti i Paesi del G7: gli-1,2% (sa +0,5%),2% (da zero) e-0,9% (da -1,9%). Fra le economie dell'Eurozona laregistra una forte contrazione del 2m,2% (da -0,1%), mentre l'e lasegnano rispettivamente un -4,7% e -5,8%.Nel complesso dell'UE si registra una discesa del PIL del 3,3% (da +0,2%), mentre nell'un calo del 3,8% (da +0,1%).