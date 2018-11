Cala la disoccupazione nell'area Ocse ma non in Italia

Diminuisce la disoccupazione nel mese di settembre, ma non in Italia. Il tasso di disoccupazione nell'area dell'Ocse è sceso dal 5,3% di agosto al 5,2% a settembre. Lo rende noto l'organizzazione internazionale con sede a Parigi. Sono 33,1 milioni i disoccupati a settembre: 0,4 milioni in più rispetto ad aprile 2008. Nella zona euro la disoccupazione è rimasta stabile all'8,1% a settembre. Male l'Italia dove invece il tasso di persone senza un lavoro è salito dal 9,8% di agosto al 10,1% di settembre.



Per quanto riguarda la disoccupazione giovanile: nell'area Ocse il tasso è rimasto stabile all'11%, in Italia invece è salito dal 31,3% al 31,6%.



Ultimo aggiornamento: 14:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA