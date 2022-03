Ocean GeoLoop si è quotata sulla borsa di Oslo

(Teleborsa) - Ocean GeoLoop si è quotata oggi su Euronext Growth Oslo. Si tratta della quinta società quotata su Oslo Bors nel 2022 e la 18esima sui mercati di Euronext. L'azienda ha sviluppato un nuovo processo per catturare e immagazzinare le emissioni di CO2 (CCS). Ocean GeoLoop è stato creato come una propaggine del progetto di ricerca Ocean, avviato da Hans Gude Gudesen nel 2006. Il prezzo di ammissione delle azioni Ocean GeoLoop è stato fissato a 37 NOK per azione, per una capitalizzazione di circa 1,849 miliardi di NOK. La società ha raccolto 33 milioni di NOK attraverso un collocamento privato.

"La quotazione su Euronext Growth segna una pietra miliare nel percorso verso la nostra visione di soluzione della crisi combinata di clima, ambiente e risorse - ha commentato il presidente Anders Onarheim - Il primo progetto pilota per la soluzione di cattura del carbonio sarà installato presso l'impianto di Norske Skog a Skogn prima dell'estate del 2022, ed è un passo importante verso la realizzazione di una cattura sicura ed efficiente del carbonio, per trasformare la CO2 in uno stato liquido stabile, e per commercializzare la cattura del carbonio a livelli di costo altamente competitivi".