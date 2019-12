Occupazione stabile nel 3° trimestre. Più ricorso al tempo determinato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -misurato in termini di ULA (Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno), che aumenta dello 0,3% congiunturale e dello 0,6% su base annua. Ildestagionalizzato si porta al(+0,1 punti in confronto al trimestre precedente); l'aumento riguarda sia lesia gli uomini e soprattutto iE' quanto rileva l'ultimapubblicata congiuntamente da Istat, Ministero del lavoro, Inps, Inail ed Anpal, sottolineando che "le dinamiche occupazionali si sono sviluppate in una fase di persistente debole crescita dei livelli di attività economica".e in termini sia disia diriferite ai settori dell'industria e dei servizi. Lo stesso andamento si riscontra nei dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tratti dalle Comunicazioni obbligatorie (CO) rielaborate (+367 mila posti) e in quelli dell'Inps-Uniemens riferiti alle sole imprese private (+316 mila posizioni).la crescita dell'occupazione dipendente riguarda sia gli occupati (+0,2%) sia le posizioni. Nel terzo trimestre 2019, in base alle CO, le attivazioni sono state 2 milioni 530 mila e le cessazioni 2 milioni 468 mila, determinando un saldo positivo di 63 mila posizioni di lavoro dipendente(+28 mila rispetto a 131 nel secondo trimestre e 195 mila nel primo), mentre(+34 mila), dopo due trimestri di calo. Queste tendenze sono influenzate dal rallentamento delle trasformazioni a tempo indeterminato (80 mila, rispetto a 158 mila del secondo trimestre).Il, torna a diminuire in termini congiunturali (-33 mila occupati, -0,6%) e prosegue il calo su base annua (-38 mila occupati, -0,7%).