Venerdì 14 Giugno 2024, 00:41 - Ultimo aggiornamento: 00:42

Quasi 400 mila italiani in più con un lavoro. E, tendenzialmente, molto più stabili e sicuri del posto. Nel primo trimestre dell'anno, con un ulteriore scatto in avanti, gli occupati sono cresciuti di 75 mila unità rispetto al quarto trimestre 2023. Il che si traduce, appunto, in un incremento di 394 mila posizioni lavorative (+1,7 per cento) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Così, in base alla nota trimestrale Istat, il tasso di disoccupazione si riduce al 7,2 per cento e quello di occupazione, in aumento di un decimale, cresce al 62 per cento coinvolgendo i dipendenti a tempo indeterminato (+3,1%) e gli indipendenti (+1%) mentre i dipendenti a termine diminuiscono (-4,6%). Un elemento, quest'ultimo, che conferma una tendenza in atto da molti mesi: il precariato, ancora piuttosto diffuso (riguarda circa un contratto su 10), riduce il suo bacino. "Chi sostiene che in Italia aumenta il lavoro precario viene smentito da tutte le proiezioni che dimostrano invece quanto sia efficace l'azione del governo in materia di lavoro" ha subito commentato la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone.

LO SPRINT

Tra l'altro le politiche sul lavoro rivendicate dal governo (e in particolare la cancellazione del Reddito di cancellazione e la nascita del Reddito di inclusione) sembrano essere confortate da uno studio del ministero del Lavoro. "Il rapporto tra la spesa e i risultati in termini di riduzione del numero delle persone povere e di efficacia delle misure di politica attiva del lavoro e per l'inclusione sociale, non sono soddisfacenti" ha osservato il comitato scientifico del dicastero incaricato di valutare l'efficacia del Reddito di cittadinanza. I 34 miliardi investiti tra il 2019 e il 2023 hanno infatti raggiunto appena il 38 per cento delle famiglie povere, l'indice di disuguaglianza rispetto ai ceti più abbienti si è ridotto appena dello 0,8 per cento e, a causa delle falle nei controlli, il sussidio è finito in mano a chi non ne aveva bisogno penalizzando migliaia di individui. Tornando ai dati Istat, anche dal lato delle imprese, secondo le statistiche Istat, si osserva la crescita congiunturale delle posizioni lavorative dipendenti, con un aumento pari allo 0,8%, di entità lievemente inferiore nella componente a tempo pieno (+0,7%) rispetto a quella a tempo parziale (+0,9%). In termini tendenziali la crescita delle posizioni dipendenti è più marcata, pari a 2,8% nel totale, lievemente superiore per i full time (+2,9%) rispetto ai part time (+2,6%). Le ore lavorate per dipendente aumentano in termini congiunturali (+0,6%) e, più lievemente, in termini tendenziali (+0,4%); aumenta il ricorso alla cassa integrazione (7,8 ore ogni mille ore lavorate). Il tasso dei posti vacanti diminuisce di tre decimali nel confronto congiunturale e di due decimali in quello tendenziale. Su base congiunturale, il costo del lavoro per unità di lavoro equivalente a tempo pieno aumenta dello 0,1%, e la crescita è di pari intensità per le retribuzioni e per i contributi sociali; in termini tendenziali l'aumento del costo del lavoro è più marcato, si attesta all'1,6%, ed è trainato in particolare dalla componente retributiva che aumenta di +1,8% a fronte di un aumento di +0,9% dei contributi sociali. Nel primo trimestre 2024, l'input di lavoro, misurato dalle ore lavorate, è aumentato dello 0,6% rispetto al trimestre precedente e del 1,5% rispetto al primo trimestre 2023. Nello stesso periodo il Pil ha registrato una crescita sia in termini congiunturali (+0,3%) sia in termini tendenziali (+0,7%).

I SETTORI

Più nel dettaglio, quali sono i settori che stanno favorendo l'occupazione. Secondo le valutazioni di Confesercenti la spinta più robusta è garantita da turismo e ristorazione che, tra gennaio e marzo, hanno registrato una crescita di lavoratori dipendenti del 6,9%. "Considerando il monte di ore lavorate, per turismo e ristorazione - sottolinea Confesercenti - l'aumento corretto per gli effetti di calendario raggiunge l'11,6%, di gran lunga il più rilevante fra i settori di attività economica. Una tendenza alla crescita - aggiunge l'organizzazione - che dovrebbe rafforzarsi nei prossimi trimestri, con l'avvio ufficiale della stagione turistica. Anche perchè l'andamento dei flussi turistici rimane positivo: secondo le stime nei primi cinque mesi dell'anno le presenze nelle strutture ricettive sono cresciute del +3,8% e tra giugno e agosto si prevedono 216 milioni di presenze turistiche.