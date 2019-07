© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si consolida lae nell'artigianato. A maggio l'occupazionerispetto ad aprile e del 2,7% nel confronto annuale. Dopo il rallentamento dei primi due mesi del 2019, la dinamica dele neidell'anno mostra unLo rileva l', curato dal Centro studi della Confederazione, che dal dicembre 2014 analizza mensilmente le tendenze dell'occupazione su un campione di circa 20mila imprese associate con 140mila dipendenti.La fotografia scattata dall'Osservatorio CNA mostra che ilsulle prospettive degli operatori economic. Il dato di maggio conferma le tendenze dei flussi dei lavoratori in entrata e in uscita. Su base tendenziale leregistrano unamentre leA maggio sono diminuite in modo significativo le assunzioni con contratti a tempo determinato (-11,7%) mentre èda parte delle imprese del campione.l'occupazione nelle micro e piccole imprese e nell'artigianato registra un