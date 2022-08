Occidental Petroleum, Buffett ottiene l'ok a scalata fino al 50% della società

Lunedì 22 Agosto 2022, 20:30







(Teleborsa) - Si muove in difficoltà il titolo Occidental Petroleum che presenta un pessimo -3,77%.



La Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha ricevuto l'approvazione della Federal Energy Regulatory Commission per acquisire fino al 50% delle azioni ordinarie di Occidental Petroleum.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Occidental Petroleum evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Occidental Petroleum rispetto all'indice.

Il quadro tecnico di breve periodo di Occidental Petroleum mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 70,23 USD. Rischio di discesa fino a 67,12 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 73,34.