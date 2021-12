Obbligazionario USA, ecco le attese di BG Saxo: si sconta crescita lenta e inflazione

(Teleborsa) - La view sui Treasury è negativa nel lungo termine, in considerazione di prospettive di crescita deboli e di un'inflazione che resterà alta nel lungo periodo, anche con politiche più austere da parte della Fed. Lo rivela l'ultima pillola sull'obbligazionario USA di BG Saxo, la joint venture fra Banca Generali e Saxo Bank, prendendo in considerazione l'esito dell'ultima asta dei titoli ventennali americani.

"L'asta ventennale di Treasuries USA prenatalizia è stata l'ultima vendita di obbligazioni a lungo termine. Aveva tutti gli elementi per innescare un sell-off nella parte lunga della curva dei rendimenti, ma non è stato così. Le obbligazioni a lungo termine si sono salvate nel mezzo di una giornata di intensa ripresa della fase borsistica dell'Orso", afferma Althea Spinozzi, Senior Fixed Income Strategist di BG Saxo.

"Prima della vendita delle obbligazioni, la curva dei rendimenti USA è diventata ripida seguendo l'esempio delle sue controparti europee", segnala l'analista, aggiungendo "tutto indicava una debole vendita di obbligazioni poiché questo mood di solito non è amato e il mercato è illiquido nel periodo natalizio".

Tuttavia, la domanda degli investitori in asta si è rivelata più forte del previsto ed ha annullato le perdite nella parte lunga della curva dei rendimenti. L'asta si è chiusa con un rendimento elevato dell'1,942%. "È un'altra conferma che il mercato sta scommettendo su una crescita globale più debole e su aspettative di inflazione che potrebbero avere un significativo evento di risk-off nel mercato azionario", sottolinea Spinozzi.

"La parte lunga del rally della curva dei rendimenti potrebbe non durare oltre il primo trimestre del 2022", afferma l'esperta di BG Saxo, citando il cambio di politica della Fed e ricordando "i rendimenti a 10 anni sono sempre aumentati durante i precedenti cicli di aumento dei tassi di interesse. È prudente prevedere che questa volta accadrà la stessa cosa". "C'è un'altra cosa da considerare: l'inflazione rimane una minaccia sottovalutata. Se la banca centrale torna alla sua posizione accomodante a causa di un sell-off di mercato verificatosi dopo che ha intrapreso un percorso di inasprimento- conclude l'analista - c'è la possibilità che l'inflazione possa aumentare ulteriormente. In tal caso, la Fed non avrà altra alternativa che continuare ad aumentare i tassi di interesse".