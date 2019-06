Obbligati a crescere, strategie per l'Italia: al via l'evento del Messaggero

L'esito delle elezioni europee, in particolar modo in Italia, invece dell'atteso chiarimento ha reso ancor più complicata la view sui provvedimenti necessari a sostenere e rilanciare l'economia nazionale, oltre a fornire maggiore equilibrio ai conti pubblici in un momento delicato per il Paese. Inoltre, i rapporti sempre tesi con Bruxelles, la minaccia di procedure sanzionatorie - pericolose soprattutto per le risposte che possono venire dai mercati - e un situazione di crisi globale che rende più difficile proiettare previsioni credibili, restringono non poco il sentiero virtuoso che invece l'Italia potrebbe imboccare.

Proprio da quest'ultima considerazione è nato il titolo Strategie per l'Italia che la terza edizione di «Obbligati a Crescere» - l'evento organizzato dal Messaggero in collaborazione con l'Abi - propone, affidando a cinque capi-azienda di altrettante eccellenze il compito di indicare i percorsi più sostenibili.

Moderati da Romano Prodi, i cinque imprenditori-manager sono Lucia Aleotti, Carlo Cimbri, Claudio Descalzi, Carlo Messina e Marco Tronchetti Provera. La sintesi dei lavori è affidata al ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il dibattito sarà preceduto da un'introduzione di Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, nella cui sede romana si svolgeranno i lavori a partire dalle ore 10 di questa mattina.

«Le politiche di garanzie sociali sono necessarie ma non sufficienti a rilanciare lo sviluppo e l'occupazione», ha detto Patuelli aprendo i lavori del convegno. «Sono refrattario - ha spiegato - a imperativi categorici, ma faccio un'eccezione: obbligati a crescere è assolutamente una necessità» che bisogna seguire «senza attendere locomotive altrui che possono avere complicazioni e ritardi. Siamo obbligati - ha rimarcato Patuelli - attraverso politiche che incentivino fattori produttivi della competitività e della produzione italiana sui mercati». «Significa obbligati a riflettere su tutte le anomalie italiane rispetto agli standard di efficienza produttiva e sistemi pubblici che ci sono in Europa e in giro per il mondo», ha concluso Patuelli.

