Obbligati a crescere, Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane

#MatteoDelFante: "Amazon? Abbiamo tenuto botta... sulle percentuali e sulla qualità. Queste grandi piattaforme ti trattano come un "contratto a ore". Prezzo e servizio, di settimana in settimana. Se i pacchi non arrivano in orario, c'è meno lavoro per tutti" #obbligatiacrescere — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) September 17, 2020

Ultimo aggiornamento: 11:16

E' in corso “Obbligati a crescere” l’evento annuale del Gruppo Caltagirone Editore che ha lo scopo di approfondire le tematiche più rilevanti del contesto socio-economico internazionale ed elaborare stimoli allo sviluppo del nostro Paese. L'evento quest'anno si tiene on line ed è possibile seguirlo qui , amministratore delegato di Poste Italiane, ha messo invece al centro del suo intervento il lavoro di Poste per ridurre il digital divide nel Paese. Del Fante ha ricordato in particolare il «ritorno e la rifocalizzazione dell'azienda nelle aree interne e nei piccoli comuni, che in Italia sono 5mila» e che erano stati vittime in passato di una lenta fuga delle persone più produttive perché non avevano i mezzi per far crescere le loro attività imprenditoriali. Del Fante ha poi affermato che tutti gli uffici sono stati dotati di wi-fi e che sono stati installati 500 distributori automatici di contanti (Atm) nelle zone dove non c'erano più. Per quanto riguarda Spid, le credenziali di accesso ai servizi on line della Pubblica amministrazione, Del Fante a sottolineato come dei 10 milioni di quelle esistenti 8 milioni sono state gestite dall'azienda, di cui l'87% negli uffici postali.