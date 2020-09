Obbligati a crescere, Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni

Ultimo aggiornamento: 10:33

E' in corso “Obbligati a crescere” l’evento annuale del Gruppo Caltagirone Editore che ha lo scopo di approfondire le tematiche più rilevanti del contesto socio-economico internazionale ed elaborare stimoli allo sviluppo del nostro Paese. L'evento quest'anno si tiene on line ed è possibile seguirlo qui Nel suo intervento, si è soffermato sull'economia circolare e la decarbonizzazione. Il manager ha parlato di una transizione energetica graduale ma obbligata e sottolineato che il futuro dell'Eni «non sarà basato sul petrolio». «C'è bisogno di tempo per i cambiamenti, pensando soprattutto alle infrastrutture. Mantenendo quest'ultime senza rottamare tutto ciò in cui hai investito, penso a Venezia e Gela, è possibile avere uno sguardo diverso verso il futuro», ha detto Descalzi che poi sollecitato sul progetto di ricavare energia dalle onde del mare ha aggiunto: «E' un progetto che abbiamo sviluppato e presentato con l'università di Torino, può dare energia a prezzi contenuti alle isole e non solo».Descalzi ha poi affermato che il cambiamento è ormai «irreversibile» e che non si tornerà più alla situazione pre-Covid perché il contesto non sarà più quello pre-Covid. L'emergenza, ha proseguito, «ha accelerato la trasformazione» e anche l'Eni dovrà percorrere strade diverse.