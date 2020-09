Obbligati a crescere, Carlo Cottarelli, direttore osservatorio Cpi

.@CottarelliCPI: "Non si sta facendo abbastanza per le donne: in troppe perdono il lavoro dopo la nascita di un figlio. Ci sono esempi di eccellenza all'estero a tal proposito" #obbligatiacrescere — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) September 17, 2020

«Partiamo dalle opere piccole e poi penseremo a quelle più grandi: io partirei dalle piccole, piuttosto che pensare alle grandi opere che permettono solo al politico di andare a tagliare un nastro. I cittadini hanno problemi più concreti, come le buche o non dover aspettare ore per l'autobus. Lo stato di degrado delle periferie comincia a preoccuparmi, anche dal punto di vista della sicurezza pubblica».

E' in corso “Obbligati a crescere” l’evento annuale del Gruppo Caltagirone Editore che ha lo scopo di approfondire le tematiche più rilevanti del contesto socio-economico internazionale ed elaborare stimoli allo sviluppo del nostro Paese. L'evento quest'anno si tiene on line ed è possibile seguirlo qui Carlo Cottarelli , direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica di Milano, si è concentrato sugli sprechi e ha sottolineato come la macchina della pubblica amministrazione sia troppo lenta a muoversi e questo perché, ha spiegato l'economista, «l'opinione pubblica italiana non ritiene che sia una priorità».