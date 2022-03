Oatly, investimenti in capacità produttiva fanno allargare la perdita

(Teleborsa) - Oatly, società alimentare svedese specializzata in bevande a base di latte d'avena, ha registrato ricavi in aumento del 46,3% a 185,9 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2021. L'aumento dei ricavi è stato principalmente determinato dalla nuova capacità di produzione della società a Vlissingen, Paesi Bassi e Ogden, Utah, per soddisfare la crescente domanda globale dei suoi prodotti. Il margine di profitto lordo è diminuito di 1.180 punti base al 15,9% nel quarto trimestre del 2021 rispetto al 27,7% del periodo dell'anno precedente. Il calo è stato principalmente causato dai costi aggiuntivi per l'avvio delle tre nuove strutture della società. La perdita netta attribuibile agli azionisti della capogruppo è stata di 79,8 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2021 rispetto alla perdita netta di 37 milioni di dollari nello stesso periodo dell'anno precedente.

"Il 2021 è stato un anno record per Oatly, con una crescita dei ricavi superiore al 50% anno su anno alimentata dalla domanda globale dei nostri prodotti, nonostante le continue sfide legate alle varianti Covid-19 nei 20 paesi in cui operiamo", ha commentato i CEO Toni Petersson. "Continuiamo a concentrarci sugli investimenti per la crescita rispetto alla redditività, per ingrandire sempre più le nostre operazioni e posizionare al meglio Oatly per servire clienti e consumatori, con la consapevolezza che ciò crea alcuni venti contrari ai margini a breve termine", ha aggiunto. "Continuiamo a credere che avendo una produzione più localizzata, possiamo ottenere economie di produzione ed efficienze operative migliori, ridurre il nostro impatto ambientale e aumentare la redditività nei prossimi anni", ha sottolineato Petersson.

Oatly si aspetta, per l'intero esercizio 2022, entrate da 880 milioni a 920 milioni di dollari, con un aumento dal 37% al 43% rispetto all'intero anno 2021 e una forte crescita in tutte le regioni. Le spese in conto capitale dovrebbero ammontare tra 400 milioni e 500 milioni di dollari. A lungo termine la società prevede di generare un margine di profitto lordo superiore al 40% e un margine EBITDA rettificato che si avvicina al 20%, grazie a una capacità produttiva molto più ampia a livello globale, maggiori economie di scala e una continua forte crescita dei ricavi.