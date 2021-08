Oatly aumenta stime vendite annuali dopo trimestrale positiva

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Oatly - società alimentare svedese specializzata in bevande a base di latte d'avena - ha registrato entrate per 146,2 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2021, in aumento del 53,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'utile lordo è stato di 38,6 milioni (margine del 26,4%) rispetto ai 30,8 milioni dell'anno scorso, mentre l'EBITDA rettificato è stato in perdita per 31,9 milioni di dollari, rispetto a una perdita di 1,2 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2020 (pesano maggiori spese per i dipendenti, costi di quotazione e altre spese operative per supportare la crescita in tre continenti).



Oatly - alla sua prima trimestrale da società quotata (lo sbarco a Wall Street è avvenuto a fine maggio) - ha detto che si aspetta che le vendite annuali aumentino almeno del 64% a 690 milioni di dollari, rispetto alle stime degli analisti per 681,4 milioni di dollari, secondo dati IBES. La capacità produttiva per l'intero anno dovrebbe essere di circa 600 milioni di litri di prodotti finiti.



"I nostri ricavi record del secondo trimestre sono stati in linea con le nostre aspettative e dimostrano una crescita elevata in tutte le aree geografiche e i canali di vendita, nonostante alcuni venti contrari alla produzione legati al Covid-19 e ai piani di espansione che abbiamo sperimentato nel trimestre - ha commentato il CEO Toni Petersson - Stiamo espandendo continuamente la capacità di produzione globale per supportare la nostra crescita a lungo termine e lanciando partnership e accordi di distribuzione chiave con clienti importanti a livello globale".