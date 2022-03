Oasis e Whiting, società petrolifere si fondono in deal da 6 miliardi

(Teleborsa) - Whiting Petroleum Corporation e Oasis Petroleum hanno stipulato un accordo per fondersi in una transazione tra pari. La società combinata avrà una posizione di primo piano nel bacino di Williston (tra Montana, Dakota del Nord, Dakota del Sud) con asset su circa 972.000 acri, una produzione combinata di 167,8 mila barili equivalenti di petrolio al giorno, una scala significativa e una maggiore generazione di free cash flow per remunerare gli azionisti. Le due società si erano trovate sull'orlo del fallimento all'inizio della pandemia (quando le quotazioni del greggio erano crollate), per poi riprendersi nell'autunno del 2020 ed uscire dalla procedura di Chapter 11.

Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di Whiting riceveranno 0,5774 azioni ordinarie di Oasis e 6,25 dollari in contanti per ogni azione di proprietà di Whiting, gli azionisti di Oasis riceveranno un dividendo speciale di 15 dollari per azione. La società combinata avrà un valore aziendale di circa 6 miliardi di dollari e al closing gli azionisti di Whiting deterranno circa il 53% e gli azionisti di Oasis il 47% della società combinata.

Al termine, il presidente e CEO di Whiting, Lynn Peterson, ricoprirà il ruolo di presidente esecutivo del consiglio di amministrazione della società combinata. Il CEO di Oasis, Danny Brown, servirà come presidente e amministratore delegato e come membro del consiglio. La società combinata avrà sede a Houston, opererà con un nuovo nome e dovrebbe essere quotata sul Nasdaq con un nuovo ticker.

"L'operazione unirà due eccellenti operatori con asset complementari e di alta qualità per creare un leader nel Williston Basin, pronto per una generazione di flussi di cassa significativa e resiliente - ha affermato Brown - Nell'ultimo anno, entrambe le società hanno eseguito una serie di operazioni strategiche, riducendo i costi e stabilendo un quadro di riferimento per l'ESG e la remunerazione agli azionisti. La combinazione delle due società, insieme allo slancio in corso derivante da queste azioni strategiche, accelererà gli sforzi".