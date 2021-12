O'Leary (Ryanair) fa barriera contro i no-vax

Lunedì 20 Dicembre 2021, 19:15







(Teleborsa) - Michael O'Leary, CEO del gruppo Ryanair, ha rilasciato una dichiarazione nel corso di una intervista al Telegraph ritenendo che solo le persone vaccinate debbano essere autorizzate a volare. Secondo O'Leary, i non vaccinati dovrebbero essere esclusi da oggi mezzo di trasporto.



Ciò premesso, O'Leary prevede che Ryanair nel mese di dicembre trasporterà il 10% in meno di passeggeri rispetto alle previsioni. Il calo è attribuito all'aumento dei contagi e alla comparsa della variante Omicron. Per lo stesso motivo, O'Leary stima che i primi mesi del 2022 saranno caratterizzati da incertezza legata alle possibili restrizioni di viaggio che i governi potrebbero introdurre.