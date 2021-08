Nyt elogia Draghi: dopo populismo, stagione di razionalità

Giovedì 12 Agosto 2021, 19:15 - Ultimo aggiornamento: 19:32

(Teleborsa) - "Dopo un lungo periodo populista che ha privilegiato il fervore anti-establishment e la propaganda virale su pragmatismo e competenza, gli italiani stanno improvvisamente godendo di un'alta stagione di razionalità".



Il New York Times definisce così il governo di Mario Draghi, il "primo ministro più intransigente d'Europa", in un lungo articolo pubblicato oggi nel quale si analizza in particolare l'introduzione dell'obbligo di green pass per consumare all'interno di ristoranti e bar e per entrare in musei, palestre e teatri. Misura che gode di "un ampio sostegno", si legge nell'articolo, che non risparmia le critiche sul leader della Lega Matteo Salvini.



"Draghi, il cui governo è costituito da una grande coalizione di partiti, ha mostrato un talento nel mettere al loro posto politici populisti che speculano nel diffondere dubbi irragionevoli. Ciò include Matteo Salvini, il leader del partito nazionalista della Lega e un tempo il politico più potente in Italia, che ha faticato per avere rilevanza sotto il franco Draghi", scrive il Nyt, aggiungendo che il leghista ha preso "una posizione ambigua sul vaccino", per poi sottoporsi all'inoculazione dopo le parole del premier che ha detto che "l'appello a non vaccinarsi è un appello a morire".