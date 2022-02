NYSE e Nasdaq sospendono negoziazione di alcune società russe

Lunedì 28 Febbraio 2022, 19:15







(Teleborsa) - Il New York Stock Exchange (NYSE) e il Nasdaq, ovvero i gestori dei principali mercati statunitensi, hanno sospeso le negoziazioni di diverse società russe. I depositary shares, titoli di compagnie non americane che decidono di quotarsi in dollari nel mercato statunitense, del produttore siderurgico Mechel PAO, dell'operatore di telecomunicazioni Mobile TeleSystems e della società immobiliare online Cian sono state sospese dal NYSE. Le azioni dell'operatore di motori di ricerca Yandex e della piattaforma di e-commerce Ozon Holdings sono state sospese al Nasdaq.



Secondo il Wall Street Journal, le interruzioni sono temporanee e sono state implementate per permettere ai team di regolamentazione del NYSE e del Nasdaq di studiare le sanzioni imposte dall'Occidente nei confronti della Russia e di molte sue imprese.