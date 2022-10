NVP, ricavi in crescita del 32% nei primi 9 mesi 2022

Lunedì 31 Ottobre 2022, 10:00







(Teleborsa) - NVP, società quotata su Euronext Growth Milan attiva nella realizzazione di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, ha registrato ricavi consolidati pari a 12,4 milioni di euro al 30 settembre 2022, in crescita del 32% rispetto a 9,4 milioni di euro al 30 settembre 2021.



I ricavi si riferiscono per circa 8,7 milioni di euro alle attività riconducibili alle "manifestazioni sportive" e per circa 3,7 milioni di euro alle attività di "entertainment & moda". I ricavi all'estero sono sostanzialmente stabili a 0,8 milioni di euro. Il portafoglio ordini relativo al quarto trimestre 2022 è pari 4,8 milioni di euro.



"La crescita dei ricavi conseguita nei primi mesi del 2022 rappresenta un importante fattore di potenziamento delle attività aziendali nonché di diversificazione delle produzioni legate agli eventi di "entertainment e moda" - ha commentato l'AD Massimo Pintabona - Prosegue la diversificazione delle produzioni, grazie agli importanti investimenti in innovazione tecnologica e in R&D che ci permetteranno nel prossimo futuro di diversificare l'offerta con servizi all'avanguardia e ampliare in maniera importante i ricavi".