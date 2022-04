NVP, ricavi 2021 balzano a 13,4 milioni

(Teleborsa) - I Ricavi di NVP nel 2021 si attestano a 13,4 milioni di euro, +111% rispetto a 6,4 milioni di euro nel 2020. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a 4,9 milioni di euro, in crescita del 251% rispetto a 1,4 milioni di euro nel 2020, con un EBITDA margin del 37% (22% nel 2020) in linea con i livelli pre-covid del 2019.

Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a 1,2 milioni di euro, in significativo miglioramento rispetto a -1,1 milioni di euro nel 2020, dopo ammortamenti pari a 3,6 milioni di euro (2,3 milioni di euro nel 2020) in incremento a fronte della prosecuzione degli investimenti in impianti, macchinari e attrezzature nonché delle dotazioni tecnologiche a disposizione del Gruppo a seguito delle acquisizioni delle partecipazioni nella NVP Napoli (successivamente incorporata per fusione nella NVP) e della NVP Roma.

Il Risultato Netto è pari a 0,3 milioni di euro, in significativo miglioramento rispetto a -1,3 milioni di euro nel 2020, dopo imposte per appena 2 migliaia di euro per effetto del contributo positivo derivante dal credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale che ha interessato gli aumenti di capitale avvenuti nel corso del primo semestre 2021 generando un beneficio di 155 migliaia di euro e dagli investimenti in start up innovative che hanno comportato un beneficio fiscale di 130 migliaia di euro.

La Posizione Finanziaria Netta è passiva per 8,8 milioni di euro, in incremento di 3,9 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020 (-4,9 milioni di euro) per effetto seguito degli impegni finanziari sostenuti per le operazioni straordinarie concluse nel corso del 2021 che hanno comportato uscite finanziarie complessive di 5,7 milioni di euro.