NVP, debutto all'AIM il 5 dicembre

(Teleborsa) - NVP ha ottenuto l'ammissione delle proprie azioni ordinarie alle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.dagli investitori sia italiani che esteriha commentato. Per noi la quotazione rappresenta un".Ilha riguardato n.di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale riservato al mercato, ad un prezzo unitario fissato. Il collocamento ha generato una domanda complessiva pari a circa due volte il quantitativo offerto.Ildelle risorse raccolte attraverso collocamento privato ammonta a Euro 10.032.000, di cui circa Euro 9,4 milioni da investitori istituzionali italiani ed esteri (rispetto ad una domanda prossima alle 2 volte) ed Euro 0,6 milioni da investitori retail (rispetto a una domanda di circa 4 volte). Importante la presenza di investitori istituzionali esteri: oltre il 30% della raccolta proviene da UK, Svizzera, Germania e Spagna.Gli azionisti della Società hanno destinato il 10% delle azioni ordinarie possedute pre-IPO a servizio di un meccanismo di Price Adjustment Share basato sul raggiungimento degli Ebitda target 2019 e 2020 pari rispettivamente ad Euro 2,4 milioni ed Euro 4 milioni.Escludendo le azioni PAS, la capitalizzazione della Società in base al prezzo di offerta è pari a circa Euro 27 milioni, ilè pari a circa il 37%.Ad esito del collocamento, il capitale sociale di NVP è composto da n. 7.690.000 azioni, di cui n. 7.190.000 azioni ordinarie e n. 500.000 Price Adjustment Shares non quotate.