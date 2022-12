NVP, Bestinver conferma Buy in attesa del nuovo piano

(Teleborsa) - Bestinver ha confermato ile unsu NVP, società quotata su Euronext Growth Milan attiva nella realizzazione di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting. Gli analisti fanno notare il management ha fornito alcuni, anche se nuovi investimenti potrebbero pesare sul leverage ratio di NVP."La top line continua ad essere in buone condizioni, ma il rapporto di leva finanziaria, secondo il management potrebbe raggiungere 1,4x nel FY22 - si legge nella ricerca - Tuttavia, riteniamo che questa stima sia estremamente prudente. Abbiamodel 3% e del 30%, raggiungendo un leverage ratio FY22 di appena 1,2x".Bestinver ha confermato la nostra raccomandazione e il target price anche in vista del, che potrebbe essere rilasciatoIntanto, è ottima la performance di NVP, che si attesta a 2,68 euro, con. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 2,747 e successiva a 2,887. Supporto a 2,607.