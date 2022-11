Nvidia, utili in netto calo nell'ultimo trimestre. Outlook sotto le attese

Giovedì 17 Novembre 2022, 13:45







(Teleborsa) - Nvidia, azienda tecnologica statunitense che sviluppa processori grafici, ha chiuso il terzo trimestre dell'anno fiscale 2023 (che è terminato il 30 ottobre 2022) con ricavi pari a 5,93 miliardi di dollari, in calo del 17% rispetto a un anno fa e del 12% rispetto al trimestre precedente. Gli analisti in media si aspettavano entrate per 5,77 miliardi di dollari, secondo i dati di Refinitiv. I ricavi dei data center nel terzo trimestre sono aumentati del 31% rispetto a un anno fa, mentre i ricavi gaming sono diminuiti del 51% rispetto a un anno fa.



L'utile netto è stato di 680 milioni di dollari, in calo del 72% rispetto a un anno fa e in aumento del 4% rispetto al trimestre precedente. Gli utili GAAP per azione sono stati di 0,27 dollari, in calo del 72% rispetto a un anno fa, mentre gli utili rettificati per azione sono stati di 0,58 dollari, in calo del 50% rispetto a un anno fa.



Nvidia prevede entrate per il trimestre in corso pari a 6 miliardi di dollari, più o meno il 2%, rispetto alle aspettative di 6,09 miliardi di dollari. I margini lordi GAAP e non GAAP dovrebbero essere rispettivamente del 63,2% e del 66%, più o meno 50 punti base.