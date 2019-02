Nvidia, risultati brillanti nel 2018

(Teleborsa) - Nvidia ha chiuso un grande 2018, nonostante la debolezza registrata negli ultimi tre mesi dell'anno. Nell'intero 2018 il fatturato è salito del 21% a 11,7 miliardi di dollari mentre l'utile netto si è assestato a 4,1 miliardi (+36%).



Nel 4° trimestre dell'anno, l'utile per azione è risultato pari a 0,80 dollari, 3 cent sopra le attese degli analisti. In linea con le attese i ricavi a 2,21 miliardi di dollari, in calo del 24% su anno.



Ottimista Jen-Hsun Huang, fondatore e CEO di Nvidia, che ha dichiarato di aspettarsi "un ritorno alla crescita sostenuta".



Positiva la reazione del titolo della società americana che produce processori al Nasdaq: +2,14%.









