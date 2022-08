NVIDIA prevede entrate in calo dopo trimestrale deludente

(Teleborsa) - NVIDIA, azienda tecnologica statunitense che sviluppa processori grafici, ha chiuso il secondo trimestre dell'anno fiscale 2023 (terminato il 31 luglio 2022) conpari a 6,70 miliardi di dollari, in aumento del 3% rispetto a un anno fa e in calo del 19% rispetto al trimestre precedente. L'è stato di 656 milioni di dollari (-72% anno su anno), pari a 0,26 dollari per azione, mentre l'è stato di 1,29 miliardi di dollari, pari a 0,51 dollari per azione. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione di 1,26 dollari su ricavi per 8,1 miliardi di dollari."Stiamo attraversando lein un ambiente macro impegnativo e lo supereremo", ha affermato Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA. "Il calcolo accelerato e l'IA, il lavoro pionieristico della nostra azienda, stanno trasformando le industrie - ha aggiunto - L'. I progressi nell'intelligenza artificiale stanno guidando la nostra attività di data center, accelerando al contempo le scoperte in campi come la scienza del clima fino e la robotica".Per ildell'anno fiscale 2023 la societàentrate in calo del 17% su base annua a 5,90 miliardi dollari, più o meno il 2%, rispetto alla stima media degli analisti di 6,95 miliardi di dollari.Le entrate relative a giochi e visualizzazioni professionali dovrebbero diminuire in modo sequenziale, poichéper allinearsi agli attuali livelli di domanda e prepararsi alla nuova generazione di prodotti NVIDIA. La società prevede che tale calo sarà parzialmente compensato dalla crescita sequenziale di Data Center e Automotive.