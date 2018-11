Nvidia crolla Wall Street dopo i conti

(Teleborsa) -che registra forti perdite a Wall Street. La società, che opera nel comparto tecnologico, registra risultati inferiori alle previsioni degli analisti, nonostante uncontro i 2,64 miliardi precedenti.oltre 600 milioni in più del risultato effettivo. Ricavi che crescono del 2% anche rispetto al trimestre precedente (3,18 miliardi).A preoccupare gli investitori, anche in questo caso inferiori al consensus:Anche, nonostante una crescita del 38% rispetto all'anno precedente a 1,84 dollari per azione,(1,93 dollari per azione). Resta positiva la marginalità, che è salita dal 59,5% al 60,4%. Bene anche il dato sull'dagli 838 milioni del 2017 (+47%).Giornata drammatica per, che risulta il peggiore sul Nasdaq 100 con una. In apertura era arrivato a perdere quasi 20 punti percentuali. Negli ultimi sei mesi il valore delle azioni è crollato di oltre il 31%.mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 140,7 Euro con area di resistenza individuata a quota 150,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 135,5.



Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

© RIPRODUZIONE RISERVATA