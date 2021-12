L'Istituto per il Credito Sportivo finanzia il progetto di Eur Spa per la valorizzazione culturale del centro congressi La Nuvola

L’istituto per il Credito Sportivo (ICS) ha concesso un finanziamento di € 1.800.00,00 alla società EUR SpA per un’ulteriore valorizzazione culturale del Centro Congressi “La Nuvola”, progettata dagli architetti Massimiliano e Doriana Fuksas e di proprietà di EUR SpA. Il progetto prevede una serie di interventi finalizzati allo sviluppo di contenuti di qualità in ambito culturale, in particolare volti a destinare gli spazi del polo a un nuovo concetto di area museale “non istituzionalizzata”, che rivolga le sue attenzioni a una stimolante visione dell’arte, della cultura e del tempo libero come elementi di innovazione sociale e di coinvolgimento civico. L’Istituto, grazie ai finanziamenti dedicati alle diverse esigenze degli operatori culturali pubblici e privati, continua nel suo ruolo di riferimento a supporto della Cultura del nostro Paese, facendo interagire in modo virtuoso i prodotti finanziari ICS con gli incentivi del Fondo per la Salvaguardia e la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, promosso dal Ministero della Cultura. “Il finanziamento che stiamo mettendo a disposizione di EUR SpA – ha dichiarato il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo Andrea Abodi – per migliorare ulteriormente la funzionalità e l’offerta di servizi de “La Nuvola”, rappresenta per tutti noi motivo di orgoglio e soddisfazione professionale, anche in chiave civica.

Devo riconoscere al nostro Cliente EUR SpA di aver messo a disposizione tutto il suo qualificato impegno per dare corpo e sostanza, con questo primo atto, alla Convenzione di collaborazione che abbiamo firmato esattamente un anno fa, testimoniando ancora una volta tutte le capacità e le competenze nella gestione, nello sviluppo e nella valorizzazione del suo affascinante patrimonio immobiliare, di straordinario impatto storico, artistico e paesaggistico. Un impegno, quello di EUR S.p.A., insieme al Credito Sportivo, che guarda proprio al patrimonio immobiliare pubblico come valore sociale ed economico e alla sua valorizzazione come fattore di crescita di fondamentale importanza per il territorio, per la Capitale e l’intero Paese.

Sono certo - conclude Abodi - che a questa prestigiosa operazione ne seguiranno altre nei prossimi mesi, rispettando gli impegni reciprocamente assunti, per migliorare l’impiantistica sportiva e le altre infrastrutture culturali dell’EUR, questo meraviglioso perimetro urbano della Capitale che ha un nuovo modello di gestione degli spazi sociali e culturali, in grado di coinvolgere sempre più attivamente cittadini, imprese e istituzioni”. «È con viva soddisfazione - commenta Antonio Rosati, Amministratore delegato di EUR Spa - che abbiamo oggi firmato questo progetto di finanziamento da parte del Credito Sportivo, frutto di una intensa collaborazione e alto impegno professionale. Ringrazio sentitamente il presidente Abodi e la sua squadra per la competenza, passione e senso civico dimostrati. Oggi - prosegue - è un buon giorno per Roma: rendiamo la Nuvola dell’Eur ancora più bella, accogliente e al servizio della città. Abbiamo aperto una strada polifunzionale che si sta rivelando vincente nel mondo come risposta alla pandemia e siamo orgogliosi di aver superato i test finanziari e societari che il Credito Sportivo prevede per l’erogazione di prestiti a sostegno dello sviluppo del nostro Paese. Con questo atto proiettiamo La Nuvola tra i più belli ed efficienti spazi congressuali e culturali del mondo».