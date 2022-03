Nusco sigla due accordi con Barberan e Metalstar 2000

(Teleborsa) - Nusco, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan ed attiva nel settore degli infissi e porte in legno, PVC, alluminio e ferro, annuncia la conclusione di un accordo con Barberan società spagnola specializzata nella progettazione e produzione di macchine per la finitura superficiale, laminazione, confezionamento, laccatura e stampa digitale.

L'accordo ha ad oggetto l'acquisizione di un sistema industriale (rivestimento/placcaggio dei profili e troncatura) a basso impatto ambientale per la lavorazione di profili in legno.

L'investimento consentirà di creare una nuova linea di prodotto maggiormente performante, con abbattimento dei tempi di messa a punto per cambio e variazione dei profili (da 3-4 ore a circa 15 minuti), con un impatto sulla capacità produttiva, e una riduzione delle emissioni, grazie alla lavorazione a basse temperature di colle non solventi.

Contestualmente, è stato definito un accordo con Metalstar 2000, società di riferimento nella progettazione e la costruzione di macchine per legno massello, per l'implementazione di una nuova profilatrice ad alto impatto tecnologico, totalmente controllata tramite pannello touch screen senza comandi fuori macchina con una significativa riduzione dei consumi energetici.

I due accordo coronano la strategia per la digitalizzazione produttiva degli impianti di Nusco, con una particolare attenzione alla riduzione dei consumi e all'ottimizzazione dei processi. "Gli accordi con Barberan e Metalstar 2000 rappresentano investimenti importanti che consentiranno a Nusco di ottimizzare e rendere più efficaci ed efficienti i processi di lavorazione degli infissi in legno, materiale nobile e naturale per eccellenza, salubre ed ecosostenibile, "commenta Luigi Nusco, Presidente e Amministratore Delegato della società.