Nusco in calo dopo i risultati 2021

(Teleborsa) - Giornata difficile a Piazza Affari per Nusco, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nel settore degli infissi. Venerdì, dopo la chiusura del mercato, ha comunicato i risultati dell'esercizio 2021, chiuso con ricavi netti per 24,9 milioni di euro (+61,6% rispetto al 2020, un EBITDA Adjusted di 2,6 milioni di euro (+98,7%), un EBITDA Adjusted margin al 10,37% e un risultato netto pari a 0,41 milioni di euro (perdita di 0,36 milioni di euro nell'esercizio precedente). Nonostante l'incertezza del Covid e del conflitto in Ucraina, la società ritiene "di poter confermare le aspettative positive per il proprio business" nel 2022.



Scende Nusco con i prezzi allineati a 2,06 per una discesa del 6,36%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 2,013 e successiva a quota 1,967. Resistenza a 2,153.