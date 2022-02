Nusco, fatturato sale a 24,8 milioni di euro nel 2021

(Teleborsa) - Nusco, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nel settore degli infissi, ha registrato un fatturato pari a 24,8 milioni di euro nel 2021, in aumento del 60,9% rispetto al 2020 (15,4 milioni di euro). L'incremento, spiega la società, è stato determinato dalla piena ripresa delle attività produttive e commerciali (in particolare nella seconda metà dell'anno). Vengono citati anche il rafforzamento della rete franchising, le assunzioni di export manager per l'ampliamento, la gestione della clientela estera e l'introduzione di servizi di fast delivery per i rivenditori Nusco. Il portafoglio ordini da evadere alla data del 31 dicembre 2021 è pari a 6,1 milioni di euro, rispetto ai 2,7 milioni di euro al 31 dicembre 2020.

"Riteniamo molto positivo l'andamento registrato nel 2021 che si è rivelato un anno ricco di soddisfazioni per i numerosi traguardi raggiunti, resi possibili anche grazie alla ripresa della piena operatività della società, rispetto all'esercizio precedente - ha commentato l'AD Luigi Nusco - Di particolare rilievo risulta il dato del portafoglio ordini al 31 dicembre 2021 che conferma l'importante percorso di crescita e sviluppo intrapreso dalla società".