Nusco, debutto su AIM Italia il 4 agosto

Lunedì 2 Agosto 2021, 18:15

(Teleborsa) - Nusco, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio "Nusco", ha ricevuto in data odierna, da Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext, il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant denominati "Warrant Nusco 2021-2024", sul mercato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, dopo aver concluso con grande successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie con una raccolta complessiva pari a Euro 4,6 milioni, in caso di eventuale esercizio integrale dell'opzione greenshoe in aumento di capitale concessa da Nusco a Integrae SIM, a fronte di una domanda pari a circa 2 volte l'offerta.

La data di inizio delle negoziazioni è fissata per il 4 agosto 2021.

Attraverso l'operazione di IPO, in caso di eventuale esercizio integrale dell'opzione greenshoe (in aumento di capitale) concessa dalla Società a Integrae SIM, il controvalore complessivo delle risorse raccolte è pari a Euro 4,6 milioni, mediante collocamento, rivolto principalmente a primari investitori istituzionali italiani ed esteri, di complessive massime n. 3.832.500 azioni ordinarie, di cui di n. 3.333.000 azioni di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni e n. 499.500 azioni collocate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di over allotment concessa dall'azionista Nusco Invest a Integrae SIM, in qualità di Global Coordinator, nei 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia.



La significativa domanda, composta per oltre il 95% da investitori istituzionali e professionali di primario standing, sia italiani sia esteri, è stata possibile anche grazie al roadshow virtuale e fisico, organizzato da Integrae SIM in qualità di Global Coordinator, durante il quale la comunità finanziaria ha potuto apprezzare la storicità del brand «NUSCO», il track record e la credibilità del Management.

Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie è stato fissato in Euro 1,20 per azione.

L'operazione ha previsto anche l'emissione di massimi n. 3.832.500 warrant denominati "Warrant Nusco 2021-2024", da assegnare gratuitamente nel rapporto di n. 1 warrant per ogni azione ordinaria a tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni ordinarie nell'ambito del collocamento o che le abbiano acquistate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di over allotment. Il rapporto di conversione è pari a n. 1 azione ordinaria ogni n. 2 warrant posseduti con strike-price crescente, a partire dal prezzo di IPO, in ragione del 10% annuo per i tre periodi di esercizio previsti, ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento Warrant.

Ad esito del collocamento il capitale sociale di Nusco ammonta a Euro 16.543.688,00 ed è composto da n. 14.183.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. La capitalizzazione della Società post-collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta è pari a oltre Euro 17,0 milioni (Euro 17,6 milioni circa in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe), con un flottante del 23,5% (26,1% in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe).