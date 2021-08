Nusco, debutto effervescente all'AIM Italia

Mercoledì 4 Agosto 2021, 12:00

(Teleborsa) - Debutto boom per il titolo Nusco sull'AIM Italia di Borsa Italiana. Le azioni stanno guadagnando l'8,35% a 1,3002 euro.

Nusco, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro, rappresenta la ventesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 151 il numero delle società attualmente quotate su AIM Italia.

In fase di collocamento Nusco ha raccolto 4 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di esercizio integrale dell'over-allotment, l'importo complessivo raccolto sarà di 4,6 milioni. Il flottante al momento dell'ammissione è del 23,50% e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 17 milioni.

Luigi Nusco, Presidente e Amministratore Delegato di Nusco ha detto: "Il traguardo che raggiungiamo oggi con la quotazione in Borsa Italiana ci rende estremamente orgogliosi ed è la dimostrazione dell'impegno, della professionalità e della passione che da tre generazioni accompagnano l'attività imprenditoriale della famiglia Nusco. In tutti questi anni, abbiamo effettuato rilevanti investimenti e perseguito con determinazione i nostri obiettivi, ottenendo importanti risultati in termini di capacità di innovazione, con un portafoglio prodotti completo e unico per il settore e modalità di marketing e commercializzazione all'avanguardia. Tutto questo è stato possibile grazie all'impegno costante di tutto il team della Nusco, che ogni giorno lavora con passione per creare prodotti che coniughino tradizione, sartorialità e innovazione. Borsa Italiana è per noi sinonimo di visibilità e trasparenza e ci consentirà di supportare i nostri piani di sviluppo. Siamo orgogliosi che la comunità finanziaria abbia apprezzato il nostro modello di business e abbia creduto nel nostro progetto di crescita".