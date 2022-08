Nusco, crescita a doppia cifra dei ricavi nel semestre

Venerdì 5 Agosto 2022, 20:15







(Teleborsa) - Nusco ha chiuso il primo semestre del 2022 con ricavi pari a circa 15,6 milioni di Euro, in crescita del 46% rispetto ai 10,7 milioni di

Euro al 30 giugno 2021.



Il portafoglio ordini da evadere al 30 giugno 2022 risulta essere pari a 9,3 milioni di Euro, + 47% rispetto ai 6,3 milioni di Euro al 30 giugno 2021.



"Siamo molto felici dei risultati a doppia cifra che Nusco sta realizzando; il portafoglio ordini prosegue le sue performance di crescita, con una prospettiva di mantenimento del trend positivo per tutto l'esercizio - Luigi Nusco, Presidente e Amministratore Delegato di Nusco -. Guardiamo con rinnovata fiducia anche allo sblocco della cessione di crediti e dello sconto in fattura inseriti nel Dl semplificazioni, che può rappresentare un ulteriore elemento di crescita delle nostre performance".