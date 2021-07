Nuovo spunto rialzista per Milano e gli altri Eurolistini

Venerdì 16 Luglio 2021, 11:30

(Teleborsa) - Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee. Nel corso della mattinata sono stati diffusi i dati sulla bilancia commerciale per l'Italia e la zona euro e il dato finale sull'inflazione nella zona euro, confermata al +0,3% su mese e al +1,9% su base tendenziale.



L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,182. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,35%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,52%.



Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +111 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,72%.



Tra gli indici di Eurolandia composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,42%, performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,59%, e incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.



Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,42%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 27.404 punti.



Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,27%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,23%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Telecom Italia (+2,12%), Leonardo (+1,41%), Poste Italiane (+1,34%) e Azimut (+1,31%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moncler, che prosegue le contrattazioni a -1,21%.



Piccola perdita per BPER, che scambia con un -0,89%.



Tentenna Banco BPM, che cede lo 0,61%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, ENAV (+2,19%), Saras (+1,78%), Tinexta (+1,63%) e Acea (+1,50%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Tod's, che continua la seduta con -2,71%.



Vendite a piene mani su MARR, che soffre un decremento del 2,11%.



Spicca la prestazione negativa di Alerion Clean Power, che scende dell'1,55%.



SOL scende dell'1,43%.