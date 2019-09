Nuovo spunto rialzista per Milano e gli altri Eurolistini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -dopo il rapporto dell'IFO che ha confermato la debolezza dell'economia tedesca, già evidenziata dal PMI, la vigilia, nonostante l'indicatore di fiducia delle imprese sia salito a settembre dopo una serie di cali.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 57,96 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,83%.resta vicino alla parità Francoforte (+0,09%). Piatta Londra, che tiene la parità. Positiva Parigi che registra una plusvalenza dello 0,26%. A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 21.943 punti.Buona la performance a Milano dei comparti utility (+1,59%), sanitario (+1,45%) e alimentare (+1,23%).Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti automotive (-0,86%), viaggi e intrattenimento (-0,67%) e bancario (-0,42%).di Piazza Affari, in primo piano le utility promosse da Kepler. Terna, che mostra un forte aumento del 2,61%.Decolla Hera, con un importante progresso del 2,50%. In evidenza Snam, che mostra un forte incremento del 2,33%.Svetta Diasorin +2,20% che ha lanciato un test molecolare VZV Drect nel mercato europeo.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Juventus, che prosegue le contrattazioni a -1,57% ancora sull'annuncio dell'aumento di capitale.Vendite su Fiat Chrysler, che registra un ribasso dell'1,56%. La casa automobilistica dovrà pagare 30 milioni di euro di imposte arretrate al Lussemburgo. Lo ha stabilito la Corte europea respingendo il ricorso del gruppo italo-americano delle automobili contro l'ingiunzione di pagamento da parte dell'Unione europea.Seduta negativa per BPER, che mostra una perdita dell'1,35%.Sotto pressione Buzzi Unicem, che accusa un calo dell'1,10%.Al Top tra le azioni italiane a, Acea (+5,99%), Carel Industries (+4,03%), Guala Closures (+3,09%) e Reply (+2,25%). Giù, invece, Tinexta, che prosegue le contrattazioni a -1,62%. Scivola Banca Popolare di Sondrio, con un netto svantaggio dell'1,47%. In rosso Maire Tecnimont, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,30%.