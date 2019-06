Nuovo spunto rialzista per Milano e gli altri Eurolistini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo un avvio poco mosso i listini del vecchio continente, in apertura al forum di Sintra. Il Governatore ha reso noto che saranno necessari ulteriori stimoli all'economia nel caso non vi siano miglioramenti della congiuntura e che, in una previsione di debolezza per i prossimi trimestri, tra gli strumenti di possibile utilizzo da parte della Banca Centrale rimane anche un ulteriore taglio dei tassi di interesse.A metà mattinata, con questi commenti a fare da market mover alla seduta, risultaper il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee.Lieve ribasso dell'Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,119. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,40%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 51,7 dollari per barile.Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +248 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,19%.denaro su Francoforte, che registra un rialzo dello 0,79%, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,51%, e bilancio decisamente positivo per Parigi, che vanta un progresso dell'1,01%.Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 20.829 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share guadagna lo 0,91% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 22.753 punti. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,44%), come il FTSE Italia Star (0,5%).Si distinguono a Piazza Affari i settori utility (+2,39%), chimico (+1,45%) e petrolio (+1,41%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti tecnologia (-2,03%) e costruzioni (-0,59%).Tra idi Milano, in evidenza A2A (+2,66%), Italgas (+2,54%), Hera (+2,51%) e Enel (+2,42%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su UBI Banca, che prosegue le contrattazioni a -0,65%.Discesa modesta per Buzzi Unicem, che cede un piccolo -0,62%.di Milano, Ascopiave (+4,66%), De' Longhi (+3,03%), Credito Valtellinese (+2,63%) e Italmobiliare (+2,40%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Falck Renewables, che prosegue le contrattazioni a -4,41%.Seduta drammatica per Tinexta, che crolla del 2,27%.Sotto pressione Cattolica Assicurazioni, che accusa un calo dell'1,81%.Scivola CIR, con un netto svantaggio dell'1,28%.