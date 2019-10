Nuovo San Siro: sì condizionato del Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -incassano ilper ilma la strada per laè tutta in- Sonoinfatti le condizioni dettate dalcontenutenell'ordine del giorno presentato dalla maggioranza di centrosinistra che è stato approvato conLa più importante prevede il mantenimento delche Inter e Milan invece volevano demolire per costruire al suo posto l'intera zonaper potere incassare il sì definitivo del Comune le due società dovranno cambiare radicalmente il masterplan. Resta in piedi il piano B, ovvero,in assenza di una intesa che soddisfi entrambe le parti.- Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato l'approvazione dell'ordine del giorno. A chi gli chiedeva se fosse più ottimista o pessimista che si arrivi ad un accordo con le società, Sala ha risposto: "non so se loro a fronte dello 0,65 di indice volumetrico che hanno chiesto quanto siano disponibili a scendere. Non so se nel frattempo su una ipotesi di San Siro rigenerato ci abbiano lavorato o meno. Quindima quello che ne ricavo è che quello che èha aggiunto.