Nuovo DPCM, su FS News torna autocertificazione per viaggiare

(Teleborsa) - Con il nuovo DPCM, illustrato ieri sera in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Conte, torna l'autocertificazione per viaggiare solo in caso di reale necessità anche negli spostamenti diurni.

Il modello, già in vigore in tutta Italia per giustificare i movimenti durante gli orari del coprifuoco, è disponibile sulla home page della testata giornalistica online del Gruppo FSNews.it, nell'articolo "Autocertificazione per viaggiare, utilizzo e disposizioni nelle zone rosse, arancioni e gialle", che linka direttamente al modulo sul sito del Ministero dell'Interno.

Da domani, 6 novembre, l'autocertificazione sarà, infatti, necessaria anche per gli spostamenti diurni nella zona arancione e nella zona rossa con alcune differenze determinate dai provvedimenti previsti in ogni area.

Nel dettaglio, sono Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta le Regioni collocate, al momento, nella zona rossa : In queste Regioni sono vietati gli spostamenti all'interno del proprio Comune, da una Regione all'altra e da un Comune all'altro salvo che per comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.

Zona arancione, invece, per Puglia e Sicilia: come per la zona rossa, non è possibile spostarsi in un'altra Regione o lasciare il Comune di residenza se non per ragioni di reale necessità. Sono però consentiti gli spostamenti all'interno del proprio Comune con la raccomandazione di evitare quelli non necessari e rispettando il coprifuoco previsto dalle 22.00 alle 5.00 del mattino.

Nella fascia gialla, Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto: in queste Regioni non ci sono restrizioni sugli spostamenti, ma resta la raccomandazione di evitare quelli non necessari. Anche in questa zona è previsto il coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00 in cui ci si potrà muovere solo per motivi di lavoro, necessità e salute.

