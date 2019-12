Nuovo collegamento Vueling tra Milano Bergamo e Barcellona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -rilancia il collegamentoin occasione del Natale mettendo a disposizione voli speciali per i giorni 21, 24, 26 e 28 dicembre 2019, 1° e il 6 gennaio 2020. Dopo il successo dello scorso anno, infatti, Vueling ha scelto di rendere nuovamente operativa questa rotta per rispondere alla richiesta crescente di collegamenti tra le due città, in particolar modo per il periodo delle feste. A partire dalla prossima stagione estiva 2020, Vueling renderà operativo quotidianamente il collegamento Milano Bergamo-Barcellona El Prat con una disponibilità di 75.600 posti., direttore aviation SACBO, sottolinea l'importanza della scelta operata dalla compagnia aerea VUELING di volare con regolarità da e per l'aeroporto di Milano Bergamo, che garantisce non solo l'ampliamento del collegamento con Barcellona ma anche la connettività con numerose destinazioni non raggiunte direttamente dallo scalo bergamasco. Tra le destinazioni raggiungibili in connessione con voli Vueling dall'Aeroporto El Prat figurano, oltre che quelle domestica iberiche, Algeri, Oviedo-Asturias, Bilbao, Granada, La Coruña, Minorca, Nizza, Parigi Charles De Gaulle.