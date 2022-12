Nuovo Codice appalti, ok CdM. Salvini: "Iniziativa più importante del Governo"

(Teleborsa) -Soddisfazione espressa dal Vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti,e dal sottosegretario alla presidenza, Alfredo Mantovano, che sono intervenuti in conferenza stampa presso la sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio.più breve l'iter meno uffici devi girare più rapido è l'appalto più difficile per il corrotto incontrare il corruttore. Il nuovo Codice degli appalti aiuta i piccoli comuni, dimezza le garanzie chieste alle imprese», ha detto Salvini che ha parlato di " passaggio importante, definendola. Questo nuovo codice dovrà tagliare burocrazia, sprechi, dovrà offrire più lavoro, viene incontro alle Pmi, permetterà di aprire cantieri in tempi più veloci. E creerà posti di lavoro".Accanto a lui Mantovano il quale ha spiegato che l'Anacerano previste delle prerogative che poi sono state eliminate nel testo varato dal Cdm. Questa non è l'ultima parola" ,ha aggiunto, durante l'iter parlamentarepotranno farlo. Mantovano ha anche voluto sottolineare che c'è stata "assoluta concordanza" tra Consiglio di Stato e governo nella stesura del codice appalti, "tutti questi conflitti non li vedo" ma "saremo lieti di leggere" i rilevi dell'AnacCon l'approvazione della riforma del Codice degli appaltifrutto di un lavoro qualificato e approfondito, che permetterà di semplificare le procedure e garantire tempi più veloci. E che rappresenterà anche un volano per il rilancio della crescita economica e l'ammodernamento infrastrutturale della Nazione. Il Governo ringrazia il Consiglio di Stato per il grande lavoro svolto e che ha contribuito al raggiungimento di questo importante risultato": queste le parole del Presidente del Consigliodopo l'ok in CdM.