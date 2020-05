Nuovo CdA SACBO, presidente Sanga verso la riconferma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, società di gestione dell', ha proceduto alla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022.Il nuovo consiglio di amministrazione è formato da:(presidente attuale), Gianpietro Benigni, Fabio Bombardieri, Gianpietro Borghini, Roberto Callieri, Giovanni Paolo Malvestiti, Yvonne Messi, Andrea Moltrasio, Laura Pascotto e Gianni Scarfone.Approvato anche il bilancio relativo all'esercizio 2019, unitamente al bilancio consolidato di gruppo che include il bilancio d'esercizio di SACBO S.p.A. e quello della società interamente controllata BGY International Services S.R.L. relativi al 2019.Bilancio che ha prodotto uni, per la cui destinazione gli azionisti, accogliendo la proposta del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo scorso, si sono riservati di deliberare in una successiva assemblea da convocare entro il mese di ottobre 2020.