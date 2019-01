Nuovo accordo in Pakistan per Pharmanutra, titolo in rialzo

(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titolo Pharmanutra, che scambia con una variazione percentuale dello 0,98%.



La società ha annunciato prima dell'avvio del mercato di aver siglato un accordo con Trigen Pharma Intenational per la distribuzione in Pakistan dei suoi prodotti a base di Ferro Sucrosomiale.





L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Pharmanutra più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Aim Italia. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



Lo scenario tecnico di Pharmanutra mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 15,3 Euro con area di resistenza individuata a quota 15,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 15,1. © RIPRODUZIONE RISERVATA