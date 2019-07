Nuovi soci per Bending Spoons

(Teleborsa) - Bending Spoons pensa alla quotazione per accelerare il proprio percorso di crescita. I quattro fondatori dell'azienda milanese che si classifica tra le prime 10 al mondo per download di app, Luca Querella, Francesco Patarnello, Luca Ferrari, Matteo Danieli, potrebbero essere interessati a Piazza Affari.



Intanto il primo sviluppatore di app in Europa ha annunciato l'ingresso nel proprio capitale di H14 (family office italiano azionista di Fininvest), NUO Capital (holding di investimenti della famiglia PAO/Cheng di Hong Kong) e StarTip (veicolo controllato al 100% da Tamburi Investments Partners S.p.A).



"Pensiamo di aver trovato, nei nostri nuovi soci, dei partner di medio-lungo periodo che sposano la nostra ambizione di diventare un'azienda tecnologica di eccellenza a livello mondiale e di farlo dall'Italia", ha dichiarato Luca Ferrari.













