(Teleborsa) - Sono stati presentati oggi dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporto, assieme all'Ad del Gruppo FS Italianeed all'Ad di Trenitalia, completamente rinnovati nell'aspetto e nei servizi, per offrire più confort, più puntualità e più qualità ai passeggeri e soprattutto ai pendolari.Teleborsa ha intervistato ilche ha parlato dell'importanza di offrire servizi efficienti e di qualità ai pendolari, incentivando l'uso del treno, mezzo di trasporto più economico ed ecologico.. L'obiettivo è toglierli da quella vettura che tutti i giorni utilizzano ed è anche impattante a livello di inquinamento e metterli su un treno. Purtroppo sino ad oggi non c'era un numero di servizi, un numero di carrozze, un numero di treni sufficiente a coprire tutte le richieste. Con questi nuovi InterCity copriamo tratte anche lunghe, ma soprattutto diamo, perché il pendolare, da quando c'è il sottoscritto e da quando c'è anche il nuovo Amministratore delegato che riceve il mio commitment,"."Evidentemente. Tante le segnalazioni in chiave critica che ricevo quotidianamente - stiamo parlando soprattutto dei viaggi dalla Sicilia fin verso Roma - tantissime sono le persone, le ricevo anche da parlamentari dalla mia forza politica. Oggi si sono date notizie positive: interventi con nuovi treni e unaa bordo che significadei tanti passeggeri".