"Nuovi" coronabond, Direttore MES frena su varo veloce

(Teleborsa) - Istituire unaper crearesarebbe complesso e richiederebbe tempo: lo ha dichiarato il Direttore del Meccanismo europeo di stabilità (Mes),intervistato dalSecondo il capo del Fondo salva-stati qualsiasi ulteriore emissione diderivare dail, per l'appunto, o laAd esempio, potrebbe esserci la possibilità che la Commissione emetta più debito sotto gli auspici del suo prossimo bilancio settennale, ha affermato Regling il quale ha anche precisato che non c'è necessità al momento di aumentare la capacità di prestito delche ammonta a, specificando che ""Gli stati membri dovrebbero presentarsi con de" per creare i nuovi coronabond con un emittente ad hoc, ", ha affermato precisando che accedere ai fondi del meccanismo da lui diretto non presenterebbe, nella fase attuale, condizioni severe come nel caso della crisi dell'euro. Ci sarebbe, sì,(previste nel Patto di stabilità) ma ciò avverrebbe a prescindere dall'aiuto del Mes, ha chiarito.Come noto,i hanno richiesto la settimana scorsa maggiori sforzi per creare unoemesso da un'istituzione europea, per alleviare l'impatto della pandemia e la possibile recessione mondiale legata ad essa.si sono schierate contro., dunque, alla prossima riunione dellfissata per il prossimoche avrà in agenda, ancora una volta, "proposte per rafforzare la risposta a livello Ue alla covid-19".Lacome testimoniano le parole pronunciate dal Commissario europeo agli Affari economici,che ha richiamatoper evitare che il