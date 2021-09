"Nuovi" concorsi digitali PA, Formez: da maggio oltre 700mila candidature

Venerdì 3 Settembre 2021, 14:45

(Teleborsa) - Da maggio 2021 ad oggi sono stati messi a bando 10.103 posti, per un totale di oltre 700 mila candidature pervenute, 126.690 i tablet utilizzati e 27mila le risposte alle domande dei concorsisti sul portale dedicato Step One, con la relativa assistenza ai candidati. Sono state inviate 358.776 lettere di partecipazione rispetto alle quali si sono presentati a sostenere le prove scritte 126.690 candidati e, fra questi, sono stati 22.000 gli esaminandi ai quali è stata fornita un'assistenza speciale.

E' quanto emerge dai dati diffusi da Formez Pa, ente in house al Dipartimento della funzione pubblica- Presidenza del Consiglio dei ministri, che continua a lavorare a sostegno e supporto delle Pubbliche amministrazioni per la selezione del personale necessario all'attuazione del Pnrr, anche alla luce dell'ampliamento della mission dell'Istituto e del suo rafforzamento, previsto dal decreto 80/21.

Con l'approvazione del decreto 44/21 è sparita la carta e, dallo scorso maggio, le prove selettive si svolgono in completa modalità digitale tramite l'utilizzo dei tablet. Non solo, per la prima volta c'è la possibilità di utilizzare sedi decentrate e i concorsi organizzati da Formez Pa si sono svolti in 10 diverse città su tutto il territorio nazionale: Roma, Napoli, Catania, Siracusa, Foggia, Reggio Calabria, Cagliari, Bologna, Lamezia Terme, Rimini. Le selezioni, sottolinea ancora Formez, si sono svolte nel pieno rispetto del protocollo anti-covid predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica in coordinamento con il Comitato tecnico scientifico.

Inoltre sono state avviate 9 nuove procedure concorsuali, fra cui quelle del ministero della Transizione ecologica, del ministero dell'Economia e delle Finanze, con scadenza delle domande prevista per il 20 settembre, del ministero del Lavoro e del ministero della Giustizia, il cui termine per la presentazione delle domande scade il 23 settembre. Anche a quest'ultimo concorso è stata dedicata una pagina Facebook, aperta nella giornata di oggi dall'istituto.