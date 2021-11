Nuovi chioschi biometrici a Francoforte

Martedì 23 Novembre 2021, 18:15







(Teleborsa) - L'aeroporto di Francoforte si doterà di 87 chioschi biometrici TS6, che consentono ai passeggeri di effettuare rapidamente il check-in e di ottenere le etichette per l'imbarco self-service dei propri bagagli, utilizzando la modalità contactless attraverso il proprio cellulare.



Questi chioschi versatili funzionano congiuntamente con la soluzione Sita Flex e offrono ai passeggeri una user experience unificata tra più compagnie aeree, aumentando la facilità d'uso e riducendo al contempo i punti di contatto fisici.



L'installazione dei dispositivi è già iniziata e sarà completata entro la fine di quest'anno. Il nuovo chiosco TS6, realizzato da Sita, ha vinto il premio IF Design 2021 ed è stato studiato per essere adattabile al brand dell'aeroporto.