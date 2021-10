Nuovi A350 in leasing a Lufthansa

1 Minuto di Lettura

Lunedì 4 Ottobre 2021, 17:45







(Teleborsa) - Lufthansa prenderà in leasing quattro nuovi Airbus A350-900, incentivata dai livelli più bassi dei tassi di leasing in relazione alla crisi di alcuni vettori a seguito della pandemia. L'ulteriore passo verso la modernizzazione della flotta è stato annunciato dal CEO della compagnia aerea tedesca, Carsten Spohr, intervenuto a una conferenza sulla riduzione delle emissioni e sui contraccolpi al trasporto aereo a causa del Covid-19.



I nuovi aeromobili andranno a sostituire gli Airbus A340-600 e Boeing 747-400, garantendo il 30% in meno di emissioni. Lufthansa disporrà così di una flotta di 21 aeromibili A350.